Tgrt Haber
Haberler>Voleybol>Beşiktaş, Bahçelievler Belediyesi'ne takıldı!

Beşiktaş, Bahçelievler Belediyesi'ne takıldı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ekim 2024 22:49 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 22:50
Beşiktaş, Bahçelievler Belediyesi&#039;ne takıldı!

Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Bahçelievler Belediyesi'ne 3-1 mağlup oldu.

Vodafone Sultanlar Ligi​'nin 3'üncü haftasında Beşiktaş​ ile Bahçelievler Belediyesi karşı karşıya geldi. Bahçelievler Belediyesi, Beşiktaş deplasmanında parkeden 3-1 galip ayrıldı.

Bahçelievler Belediyesi'ne galibiyeti getiren setler 25-27, 19-25, 25-16 ve 22-25 şeklinde sonuçlandı.

 

Kaynak: tgrthaber.com
vodafone sultanlar ligibeşiktaşvoleyboldeplasman

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...