Beşiktaş, Bahçelievler Belediyesi'ne takıldı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ekim 2024 22:49 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 22:50
Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Bahçelievler Belediyesi'ne 3-1 mağlup oldu.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Beşiktaş ile Bahçelievler Belediyesi karşı karşıya geldi. Bahçelievler Belediyesi, Beşiktaş deplasmanında parkeden 3-1 galip ayrıldı.
Bahçelievler Belediyesi'ne galibiyeti getiren setler 25-27, 19-25, 25-16 ve 22-25 şeklinde sonuçlandı.
Kaynak: tgrthaber.com