Beşiktaş, Zeren Spor'u 3-1'lik skorla yendi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ekim 2024 21:16 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 21:33
Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Zeren Spor'u 3-1'lik mağlup etti.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş ile Zeren Spor karşı karşıya geldi. Fibabanka Spor Kompleksi'ndeki mücadeleyi Beşiktaş kazandı. Beşiktaş, Zeren Spor karşısında parkeden 3-1 galip ayrıldı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren setler 26-24, 25-21, 25-27 ve 25-23 şeklinde sonuçlandı.
Kaynak: tgrthaber.com