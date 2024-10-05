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Beşiktaş, Zeren Spor'u 3-1'lik skorla yendi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ekim 2024 21:16 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 21:33
Beşiktaş, Zeren Spor&#039;u 3-1&#039;lik skorla yendi!

Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Zeren Spor'u 3-1'lik mağlup etti.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş ile Zeren Spor karşı karşıya geldi. Fibabanka Spor Kompleksi'ndeki mücadeleyi Beşiktaş kazandı. Beşiktaş, Zeren Spor karşısında parkeden 3-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren setler 26-24, 25-21, 25-27 ve 25-23 şeklinde sonuçlandı.

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Kaynak: tgrthaber.com

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