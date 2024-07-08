Doğukan Ulu, Galatasaray HDI Sigorta takımına transfer oldu
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
08 Temmuz 2024 18:27 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 18:32
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Halkbank'tan eski sporcusu Doğukan Ulu'yu transfer ettiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı takım yaptığı açıklamada 2014-2022 yılları arasında Galatasaray forması giyen 29 yaşındaki Doğukan Ulu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulüp kariyerinde 1 Efeler Ligi, 2 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 Balkan Kupası şampiyonluğu bulunan milli oyuncu, 2024-2025, 2025-2026 sezonlarında sarı-kırmızılı formamızı terletecek. Doğukan Ulu’ya yeniden hoş geldin der, Galatasaray HDI Sigorta forması altında başarılar dileriz."
Kaynak: tgrthaber.com