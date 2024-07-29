Ebrar Karakurt'tan Hollanda maçı sonrası gündem olan 'Gibi' paylaşımı!

29 Temmuz 2024 15:41 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 15:42

A Milli Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na görkemli bir başlangıç yaptı.

Tribünleri dolduran Türk sporseverler de maç boyunca Filenin Sultanlarına destek verdi.

Filenin Sultanları, 2-0 geriye düştüğümüz maçta iyi bir mücadele ortaya koyarak galibiyeti almayı başardı. Maçın yıldızlarından Ebrar Karakurt'un maç sonu paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

EBRAR'DAN YÜZLERİ GÜLDÜREN PAYLAŞIM

Son dönemde sık sık kesitleri paylaşılan 'Gibi' dizisinin ilk sezonunda, Hollanda'dan gelen yamyam Ersoy'un babaannesini yiyordu. Bu replik, Türkiye - Hollanda Euro 2024 çeyrek final karşılaşması öncesi de viral olmuştu.

Futbolda Hollanda'yı devirmeyi başaramasak da Filenin Sultanları voleybolda gerekeni yaptı.

"ERSOY'UN BABAANNESİNİN İNTİKAMI ALINDI"

Ebrar da maçı sonu paylaşımında, "Ersoy’un babaannesinin intikamı alındı" ifadesini kullanarak yüzleri güldüren bir paylaşıma imza attı. Milli voleybolcunun bu paylaşımı kısa süre içinde gündem oldu.