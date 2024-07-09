Fenerbahçe 4 yıldızının sözleşmesini uzattı

09 Temmuz 2024 11:46 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 11:49

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi kadro planlamasına devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, milli voleybolculardan Melissa Vargas ile 3, Gizem Örge ve Aslı Kalaç ile 2'şer, Meliha Diken ile de 1 yıllık sözleşme uzatıldığını duyurdu.

FENERBAHÇE AÇIKLADI

Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın 2024-25 sezonu kadro yapılanması kapsamında Melissa Vargas’la 3, Gizem Örge ve Aslı Kalaç’la 2’şer, Meliha Diken’le de 1 yıl sözleşme uzatıldı. Voleybolcularımıza, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

4 İSİM DE OLİMPİYAT KADROSUNDA

Melissa Vargas, Gizem Örge, Aslı Kalaç ve Meliha Diken, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 12+1 kişilik Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosunda yer alıyor.