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Filenin Efeleri, Kanada'ya mağlup oldu

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
21 May 2024 23:01 - Güncelleme : 21 May 2024 23:08
Filenin Efeleri, Kanada&#039;ya mağlup oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Kanada'ya 3-1 yenildi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez Milletler Ligi’nde mücadele ediyor. Filenin Efeleri ilk maçında Kanada ile Antalya'da karşılaştı. 

Mücadele 3-1 Kanada lehine sonuçlandı. 

FİLENİN EFELERİ MAÇ PROGRAMI

  • 23 Mayıs 2024 20.00 / Türkiye-Hollanda
  • 25 Mayıs 2024 17.00 / Türkiye-Fransa
  • 26 Mayıs 2024 17.00 / Türkiye-ABD

"Filenin Efeleri", ligin ilk haftasında 21-26 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 5-9 Haziran'da Japonya'da, üçüncü haftasında da 18-23 Haziran'da Slovenya'da mücadele edecek.

HEDEF OLİMPİYAT

Milletler Ligi müsabakalarının sonuçlarına göre, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer almayı garantileyen 8 ülke dışında en yüksek FIVB sıralama puanına ulaşan ilk 4 ülke de Fransa'daki organizasyona katılma hakkı elde edecek.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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