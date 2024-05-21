Filenin Efeleri, Kanada'ya mağlup oldu
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
21 May 2024 23:01 - Güncelleme : 21 May 2024 23:08
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Kanada'ya 3-1 yenildi.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez Milletler Ligi’nde mücadele ediyor. Filenin Efeleri ilk maçında Kanada ile Antalya'da karşılaştı.
Mücadele 3-1 Kanada lehine sonuçlandı.
FİLENİN EFELERİ MAÇ PROGRAMI
- 23 Mayıs 2024 20.00 / Türkiye-Hollanda
- 25 Mayıs 2024 17.00 / Türkiye-Fransa
- 26 Mayıs 2024 17.00 / Türkiye-ABD
"Filenin Efeleri", ligin ilk haftasında 21-26 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 5-9 Haziran'da Japonya'da, üçüncü haftasında da 18-23 Haziran'da Slovenya'da mücadele edecek.
HEDEF OLİMPİYAT
Milletler Ligi müsabakalarının sonuçlarına göre, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer almayı garantileyen 8 ülke dışında en yüksek FIVB sıralama puanına ulaşan ilk 4 ülke de Fransa'daki organizasyona katılma hakkı elde edecek.
Kaynak: tgrthaber.com.tr