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Voleybol
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Editor
 | Suat Vilgen

Filenin Efeleri Kovac'a emanet! İlk maçı ABD'ye karşı

A Milli Erkek Voleybol Takımımızın başantrenörlük görevine Sıbrbistanlı Slobodan Kovac getirildi. Kovac, takımın başındaki ilk maçına 16 Temmuz'da ABD karşısında çıkacak.

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Filenin Efeleri Kovac'a emanet! İlk maçı ABD'ye karşı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 14:24

A Milli Erkek Takımı’nda Umut Çakır'dan boşalan başantrenörlük koltuğunun yeni sahibi belli oldu. VNL 2025 üçüncü hafta maçları öncesi Filenin Efeleri'nin yeni başantrenörü oldu.

Filenin Efeleri Kovac'a emanet! İlk maçı ABD'ye karşı

İMZAYI ATTI

'ndan (TVF) yapılan açıklamaya göre Kovac için İstanbul Başkanlık Ofisi’nde imza töreni düzenlendi. TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkanı Semih Oktay da törende hazır bulunurken, Kovac'ın kariyerine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

Filenin Efeleri Kovac'a emanet! İlk maçı ABD'ye karşı
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SLOBODAN KOVAC KİMDİR?

"2008-2009 sezonda başladığı antrenörlük kariyerinde aralarında Fenerbahçe ve Halkbank'ın da yer aldığı çok sayıda kulüp takımı çalıştıran ve milli takımlar düzeyinde Avrupa şampiyonluğu, kulüpler düzeyinde ise 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası, 2 Sırbistan Ligi ve 1 Challenge Kupası bulunan 58 yaşındaki Sırp deneyimli çalıştırıcı, 2014-2015 İran, 2017-2018 Slovenya ve 2019-2021 yıllarında ise Sırbistan Milli Takımı başantrenörlüğü görevini yürüttü. Slobodan Kovac sporcu olarak 1996 Atlanta Olimpiyatları’nda bronz, 2000 Sydney Olimpiyatlarında ise altın madalya kazandı."

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#Voleybol
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