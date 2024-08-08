Filenin Sultanları İtalya'ya takıldı! Final biletini elinden kaçırdı

08 Ağustos 2024 22:29 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 22:35

2024 Paris Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybolda yarı final maçında Filenin Sultanları final bileti için İtalya ile karşı karşıya geldi.

İtalya, Türkiye'ye set vermeden 25-22, 25-19 ve 25-23'lük skorlarla kazanarak 3-0 yendi.

FİNAL KESİNLEŞTİ

2024 Olimpiyat Oyunlarında kadınlar voleybol finali belli oldu.

İlk finalist Brezilya'yı yenen ABD olurken ikinci finalist ise Filenin Sultanlarını mağlup eden İtalya oldu.

Üçüncülük maçında ise Brezilya ile Türkiye 10 Ağustos'ta karşı karşıya gelecek.

İTALYA KAYBETMİYOR

İtalya, 2024 Paris Olimpiyatları’nda çıktığı tüm karşılaşmaları kaybetmeden kazandı. Türkiye’nin de yer aldığı C Grubu’nda 3’te 3 yapmayı başaran İtalya, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda ve Filenin Sultanları’na şans tanımayarak yoluna namağlup devam etti.