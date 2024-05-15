Filenin Sultanları, Japonya'yı salladı ama yıkamadı

15 May 2024 22:27 - Güncelleme : 15 May 2024 22:29

Dünya 1 numarası ve son şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımımız, sezonu Antalya’da açtı.

Milliler ilk maçında Japonya ile karşılaştı.

İlk iki set; 25-23, 25-21 Japonya lehine sona erdi. Üçüncü ve dördüncü sette 25-23 ve 25-20 kazanan Milliler maçı altın sete götürdü. Altın set 15-11 sona erdi.

Mücadele 3-2 Japonya lehine sonuçlandı.

HANDE BALADIN KORKUTTU

Cansu Özbay'dan gelen topu vurarak rakip sahaya gönderen Hande Baladın topu karşılamasının ardından yere düştü. Yere düştükten sonra acı içinde bacağını tutan milli voleybolcuya ilk müdahale sahada yapıldı.

Baladın ilerleyen dakikalarda oyuna döndü.

ANTALYA SONRASI ÖNCE ABD SONRA ÇİN

Filenin Sultanları ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs’ta Antalya’da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran’da ABD’de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran’da Çin’de mücadele edecek.

16 takımın mücadele edeceği Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

MAÇ TAKVİMİ (İLK HAFTA)

16 Mayıs Perşembe:

20.00 Hollanda-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

18 Mayıs Cumartesi:

20.00 İtalya-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

19 Mayıs Pazar:

20.00 Fransa-Türkiye (TRT Spor Yıldız)