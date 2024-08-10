Filenin Sultanları tarih yazmak için parkeye çıkıyor! Rakip Brezilya

10 Ağustos 2024 10:14 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 10:17

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları üçüncülük-dördüncülük maçında bugün Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

İLK OLİMPİYAT MADALYASI İÇİN SAHADAYIZ!

Ay-yıldızlılarımız kazanırsa ilk olimpiyat madalyasını boynuna takacak.

Sambacılar ise olimpiyatlarda daha önce 2 altın, 2 bronz, 1 gümüş madalya elde etmişti. İki takım arasındaki son beş karşılaşmanın üçünü Brezilya, ikisini Türkiye galip olarak tamamladı.

TÜRKİYE - BREZİLYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları'nın Brezilya karşısındaki bronz madalya maçı bugün saat 18.15'te TRT1'den naklen yayınlanacak.

FİNAL MAÇI YARIN

Yarı finalde Türkiye’yi geçen İtalya ile Brezilya’yı geçen Amerika Birleşik Devletleri’nin altın madalya mücadelesi yarın 14.00'te oynanacak.