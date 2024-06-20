Filenin Sultanları'na Hande Baladın'dan kötü haber: Sakatlığı ciddi!

20 Haziran 2024 18:09 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 18:13

Milletler Ligi Final etabında Tayland'ta Polonya ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları'nın yıldızı Hande Baladın'ın sakatlığının ciddi olduğu ortaya çıktı.

OLİMPİYATLARA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILACAK

Hande Baladın'ın yapılan kontrollerden sonra kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

Tedavisi için İstanbul'a dönen Baladın'ın Paris Olimpiyat Oyunları'na yetiştirilmesine çalışılacağı ifade edildi.

"HANDE TAKIM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR OYUNCU"

Başantrenör Daniele Santarelli, Brezilya maçında oyundan aldığı Baladın için, "Karnında bir sıkıntısı oldu. Bir şey hissetti, ben de risk almak istemedim. ‘Şanssız durumdayız, gerçek bu. Çünkü bir ilk altıya karar verdim ve sorun yaşadık. Şimdi birlikte çalışıp, kendimizi zorlayıp, takıma yardımcı olmalıyız. Hande bize denge katıyor. Hande takım için çok değerli bir oyuncu, tıpkı Zehra, tıpkı İlkin gibi" demişti.