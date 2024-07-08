Tgrt Haber
Haberler>Voleybol>Filenin Sultanları'nın Olimpiyat kadrosu açıklandı

Filenin Sultanları'nın Olimpiyat kadrosu açıklandı

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
08 Temmuz 2024 14:55 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 15:05
Filenin Sultanları&#039;nın Olimpiyat kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosu açıklandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosu belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde olimpiyatlarda mücadele edecek 12+1 kişilik A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 oyuncu: Beyza Arıcı

MAÇ PROGRAMI

Millilerin, Paris 2024 Olimpiyatları grup aşamasındaki maç programı da belli oldu.

İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda yer alan milli takım, 29 Temmuz, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlıların Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:

29 Temmuz:

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos:

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos:

10.00 Türkiye-İtalya

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...