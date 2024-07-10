Galatasaray, Caner Ergül’ü transfer etti

10 Temmuz 2024 15:37 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 15:41

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, geçtiğimiz iki sezon Bursa Büyükşehir Belediyespor forması giyen Caner Ergül’ü kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Caner Ergül’e Galatasaray'a hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz" denildi.

MİLLİ TAKIMLA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Profesyonel voleybol kariyerine 2013 yılında Arkas Spor’da başlayan 29 yaşındaki oyuncu, sırasıyla Bal Spor, Halkbank ve Bursa Büyükşehir Belediyespor ekiplerinde oynadı.

Kulüp kariyerinde iki Balkan Kupası şampiyonluğu yaşayan oyuncu, milli takımda ise 2021 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan kadroda yer aldı.