Galatasaraylı voleybolcu Selim Kalaycı ameliyat edildi

19 Ekim 2024 00:09 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 00:09

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Selim Kalaycı, sol elinden operasyon geçirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, evinde yaşadığı kaza​ nedeniyle sol elinin üst kısmında kırık oluşan pasör çaprazı Selim Kalaycı'nın sponsor hastanede ameliyat​ edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Evinde yaşadığı talihsiz kazadan dolayı Selim Kalaycı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı bir iyileşme sürecinin ardından en kısa zamanda formasına kavuşmasını temenni ederiz." denildi.