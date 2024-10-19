Galatasaraylı voleybolcu Selim Kalaycı ameliyat edildi
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ekim 2024 00:09 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 00:09
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Selim Kalaycı, sol elinden operasyon geçirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, evinde yaşadığı kaza nedeniyle sol elinin üst kısmında kırık oluşan pasör çaprazı Selim Kalaycı'nın sponsor hastanede ameliyat edildiği bildirildi.
Açıklamada, "Evinde yaşadığı talihsiz kazadan dolayı Selim Kalaycı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı bir iyileşme sürecinin ardından en kısa zamanda formasına kavuşmasını temenni ederiz." denildi.
Kaynak: tgrthaber.com
Umarım iyileşmesi hızlı olur ve yakında sahaya döner