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Galatasaraylı voleybolcu Selim Kalaycı ameliyat edildi

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ekim 2024 00:09 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 00:09
Galatasaraylı voleybolcu Selim Kalaycı ameliyat edildi

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Selim Kalaycı, sol elinden operasyon geçirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, evinde yaşadığı kaza​ nedeniyle sol elinin üst kısmında kırık oluşan pasör çaprazı Selim Kalaycı'nın sponsor hastanede ameliyat​ edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Evinde yaşadığı talihsiz kazadan dolayı Selim Kalaycı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı bir iyileşme sürecinin ardından en kısa zamanda formasına kavuşmasını temenni ederiz." denildi.

Kaynak: tgrthaber.com
kazaameliyat

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Ayşe19 Ekim 2024 00:15

Umarım iyileşmesi hızlı olur ve yakında sahaya döner

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