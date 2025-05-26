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Voleybol
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Editor
 | Suat Vilgen

Hande Baladın Fenerbahçe'ye mi geliyor? THY EuroLeague finali sonrası dikkat çeken paylaşımlar

THY EuroLeague’de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko’nun zaferi, sadece basketbol dünyasında değil, voleybolda da ses getirdi. Adı Fenerbahçe ile anılan milli yıldız Hande Baladın’ın yaptığı paylaşımlar, transfer iddialarını güçlendirdi.

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Hande Baladın Fenerbahçe'ye mi geliyor? THY EuroLeague finali sonrası dikkat çeken paylaşımlar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 13:40
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 13:40

Fenerbahçe Beko, tarihi bir başarıya daha imza atarak Turkish Airlines EuroLeague’de bir kez daha şampiyon oldu. Monaco karşısında aldığı galibiyetle Avrupa’nın zirvesine çıkan sarı-lacivertlilere tebrik mesajları yağarken, bunlardan biri dikkatleri üzerine çekti.

ANBEAN TAKİP ETTİ

Türk voleybolun parlayan yıldızı Hande Baladın, Fenerbahçe Beko’nun final karşılaşmasını yakından takip ederek sosyal medya hesabından maç anlarını paylaştı. Bu paylaşımlar, Yakın zamanda altyapısından yetiştiği Eczacıbaşı ile yollarını ayıran milli voleybolcunun sarı-lacivertli kulüba transfer olacağı söylentilerini yeniden alevlendirdi.

FENERBAHÇE’YE Mİ GELİYOR?

Hande Baladın, boşta olan statüsüyle transfer piyasasında dikkat çeken bir isim haline gelmişti. Fenerbahçe ile adı sıkça anılan yıldız oyuncunun, kulübün EuroLeague zaferine olan ilgisi ve yaptığı art arda paylaşımları, Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada "transfer ilanı" olarak yorumladı.

ETİKETLER
#Fenerbahçe Beko
#hande baladın
#thy euroleague
#fenerbahçe opet
#eczacıbaşı
#Voleybol
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