05 Kasım 2024 18:46 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 18:49

Bir dönem VakıfBank'ta forma giyen ve İtalya'da kariyerini sürdürdüğü Vero Volley'den ayrılacağı iddia edilen Paola Egonu sessizliğini bozdu.

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İtalya'da Vero Volley Milano'da forma giyen ve uzun süredir ismi ayrılık dedikodularına karışan Egonu sessizliğini bozdu.

EGONU'DAN 'KALIYORUM' DEDİ

Paola Egonu'nun menajerlik şirketi Vakıfbank dedikodularını yalanladı: "Paola takımla birlikte çalışmalara yeniden başlamaktan çok mutlu ve kulübe ve takım arkadaşlarına sezon hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için sahaya geri dönmeyi dört gözle bekliyor."

BÜYÜK RİSK ATLATTI

Ayrıca Egonu hakkında İtalyan medyası önemli bir iddia ortaya attı. Haberde Paola Egonu’nun ciddi bir enfeksiyon nedeniyle kariyerini riske atan bir burun ameliyatı geçirdiği belirtilirken oyuncunun artık sağlık sorunlarını geride bıraktığının altı çizildi.