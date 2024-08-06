Tgrt Haber
Haberler>Voleybol>Son dakika | Filenin Sultanları yarı finalde! Çin'i devirdik, rakibimizi bekliyoruz

Son dakika | Filenin Sultanları yarı finalde! Çin'i devirdik, rakibimizi bekliyoruz

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ağustos 2024 10:41 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 12:22
Son dakika | Filenin Sultanları yarı finalde! Çin&#039;i devirdik, rakibimizi bekliyoruz

Son dakika haberi: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları yarı finaldeki rakibini beklemeye geçti. İşte detaylar...

Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin ile karşı karşıya geldi.

Büyük heyecan içinde geçen maçta ilk seti Çin kazandı. Millilerimiz üst üste 2 seti kazanarak 2-1 öne geçti. 4. sette Sultanlar üstün bir mücadele gösterse de seti kaybetti.

YARI FİNALDEYİZ!

Final setine kalan mücadeleyi kazanan Filenin Sultanları yarı finale yükseldi.

Organizasyonda C Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, grup ikincisi olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanmıştı.

RAKİBİMİZİ BEKLİYORUZ

Filenin Sultanları, İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

Millilerimiz, grupta karşılaştığı İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu.

Son dakika | Filenin Sultanları yarı finalde! Çin'i devirdik, rakibimizi bekliyoruz - 1. Resim

CANSU ÖZBAY SAKATLANDI!

Karşılaşmanın ikinci setinde sakatlık yaşayan Cansu Özbay, oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Milli voleybolcumuz büyük üzüntü yaşarken gözyaşlarıyla sahaya terk etti.

SET SONUÇLARI

1. set: 23-25
2. set: 25-22
3. set: 26-24
4. set: 21-25
5. set: 15-12

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...