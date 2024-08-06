Son dakika | Filenin Sultanları yarı finalde! Çin'i devirdik, rakibimizi bekliyoruz
Son dakika haberi: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları yarı finaldeki rakibini beklemeye geçti. İşte detaylar...
Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin ile karşı karşıya geldi.
Büyük heyecan içinde geçen maçta ilk seti Çin kazandı. Millilerimiz üst üste 2 seti kazanarak 2-1 öne geçti. 4. sette Sultanlar üstün bir mücadele gösterse de seti kaybetti.
YARI FİNALDEYİZ!
Final setine kalan mücadeleyi kazanan Filenin Sultanları yarı finale yükseldi.
Organizasyonda C Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, grup ikincisi olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanmıştı.
RAKİBİMİZİ BEKLİYORUZ
Filenin Sultanları, İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.
Millilerimiz, grupta karşılaştığı İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu.
CANSU ÖZBAY SAKATLANDI!
Karşılaşmanın ikinci setinde sakatlık yaşayan Cansu Özbay, oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Milli voleybolcumuz büyük üzüntü yaşarken gözyaşlarıyla sahaya terk etti.
SET SONUÇLARI
1. set: 23-25
2. set: 25-22
3. set: 26-24
4. set: 21-25
5. set: 15-12