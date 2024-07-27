THY, Tuğba Şenoğlu İvegin'i transfer etti

27 Temmuz 2024 17:08 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 17:13

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonu planlaması doğrultusunda geçtiğimiz sezon Kuzeyboru takımında forma giyen milli oyuncu Tuğba Şenoğlu İvegin'i renklerine bağladı.

Türk Hava Yolları'ndan transferle ilgili yapılan açıklamada, "Milli voleybolcumuz Tuğba Şenoğlu İvegin, 2024-25 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecektir. Tuğba Şenoğlu İvegin’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; takımımızla nice başarılar yaşamasını diliyoruz" denildi.

ŞAMPİYONLUKLARI VAR

1998 doğumlu ve 185 cm boyunda olan Tuğba Şenoğlu İvegin, smaçör pozisyonunda görev yapıyor.

Milli oyuncunun kariyerinde Şampiyonlar Ligi, Dünya Kulüpler, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, Türkiye Süper Kupası, U23 Dünya şampiyonlukları ve Milletler Ligi üçüncülüğü gibi başarılar bulunuyor.