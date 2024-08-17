Türkiye U20 Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
17 Ağustos 2024 21:16 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 21:17
Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.
Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi.
Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda grubunu 7'de 7 yaparak lider bitiren ay-yıldızlılar, yarı finalde Polonya'yı mağlup ederek finale yükselmişti.
Milli takımımız, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanan ve 117 dakika süren final maçında İtalya'yı 22-25, 25-16, 25-19, 17-25 ve 15-11'lik setlerle 3-2 yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Kaynak: tgrthaber.com