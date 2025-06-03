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17 yaşındaki saldırgan çarşafla geldi, kurşunla kaçtı

Mersin’in Akdeniz ilçesinde kadın kıyafeti giyerek bir tamirhaneye gelen 17 yaşındaki şüpheli, iş yeri çalışanı 35 yaşındaki Rıdvan Güner’i tabancayla vurarak öldürdü. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Çilek Mahallesi’ndeki Tırmıl Sanayi Sitesi’nde yaşanan olayda, yüzünü gizlemek için çarşaf giydiği belirlenen saldırganın ticari taksiyle iş yerine geldiği ve Güner’i silahla vurduktan sonra aynı taksiyle olay yerinden kaçtığı belirlendi.

İhbar üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan operasyonda saldırgan olduğu belirlenen M.A. (17) ile birlikte azmettirici oldukları öne sürülen Y.K., M.E. ve Y.K. isimli üç kişi daha gözaltına alındı.

İddiaya göre cinayetin, Y.K.’nin 2023 yılında öldürülen ağabeyi nedeniyle başlayan aileler arası husumetin sonucu olarak planlandığı öğrenildi. Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarında, silah sesiyle birlikte vurulan Güner’in yere yığıldığı anlar yer alıyor. Soruşturma devam ediyor.

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