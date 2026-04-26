Aç kurt, tavşanı böyle kovaladı! Bayburt'taki kovalamaca kamerada

Bayburt'un Üzengili köyünde doğada yiyecek bulmakta zorlandığı tahmin edilen bir kurt, yerleşim alanına kadar inerek gözüne tavşanı kestirdi. Düz yolda kurdun takibinden kurtulmak için hızla koşan tavşan, bir süre sonra aynı güzergâha geri döndü. Şaşırtma taktiği uygulayan tavşan, bu kez düz ilerlemek yerine sol tarafa saparak gözden kayboldu. Hedefinden kopan aç kurt, tavşanın saptığı yönün aksine, düz ilerlemeye devam etti. Hızlı manevralarıyla kurdun takibinden kurtulan tavşanın kaçış anları, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

