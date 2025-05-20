Adliye önünde feci kavga! Ortalık savaş alanına döndü

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde aralarında husumet olan iki aile arasında kavga çıktı. Akraba olan kişiler adliye önünde birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Emniyet güçleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı ve olayın büyümesini önledi. Yaralılar ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Gözaltına alınan 7 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.