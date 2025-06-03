Akaryakıt istasyonunda panik! Pompa takılıyken hareket etti

Edirne’de bir akaryakıt istasyonunda yakıt alan sürücü, dolumun ardından benzin pompasını aracında unutarak hareket etti. Pompa hâlâ araç üzerindeyken ilerlemeye başlayan sürücü, yakıt hortumunun kopmasına neden oldu. Olay sırasında istasyonun yakıt kesici sistemi devreye girerek olası bir faciayı önledi.

Durumu fark etmeyen sürücü, çevredekilerin uyarısıyla aracı durdurdu. O anlara tanıklık eden vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, bir kişi “Yakıt kesicisi olmasa sonuç çok farklı olabilirdi” dedi.