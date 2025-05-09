Alkol denetiminden kaçtı, bahanesi herkesi güldürdü!

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri alkol uygulamasına hız kesmeden devam ediyor. Polislerin denetim yaptığını gören alkollü sürücü panikleyerek, aracıyla kaldırımdan kaçmaya çalıştı. Ekiplerce durdurulan sürücü, "Konum burayı gösterdi" dese de yasal sınırın üzerinde alkollü çıktı. Yapılan kontrollerde sürücünün Yavuz K. olduğu öğrenildi. Alkolmetreyi üfleyen Yavuz K., 1.13 promil alkollü çıktı. Yavuz K.'ın daha önce de ehliyetini kaptırdığı öğrenilirken, 27 bin 944 lira para cezası kesildi.