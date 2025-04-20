Alkollü sürücü polisleri canından bezdirdi: "Ben de memurum"

Adana'da trafik polisleri yaptığı alkol uygulamasında E.C'yi (37) durdurdu. Polis memuru alkol testi yapmak isterken E.C, üflemeyeceğini belirtti. Akabinde kameraların kayıt aldığını gören E.C, " 15 dakika yasal hakkım var, ben de devlet memuruyum" diyerek güçlük çıkarttı.

15 dakika müsaade eden trafik polisleri E.C'yi alkolmetreyi üflettiğinde 1.93 promil alkollü çıktı. Ehliyetine el konulan sürücünün motosikleti de bağlandı. Polislere zorluk çıkartmaya devam eden E.C, "Neden bu kadar zorladın? Motoru çekme dedim, abartmayın bu işi" dedi. Akabinde E.C 100 promil üzerinde alkollü çıktığı için polis merkezine götürüldü.