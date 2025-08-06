Ankara Sincan'da korku dolu anlar! Kolonlarından ses gelen bina boşaltıldı

Ankara'nın Sincan ilçesinde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Atatürk Mahallesi Pecenek Caddesi'nde bulunan 82 numaralı 6 katlı 18 daireli binanın zemin katındaki kolonundan çatırtı sesi duyuldu. İhbar üzerinde bölgeye sevk edilen ekipler geniş güvenlik önlemleri aldı. Binayı tahliye eden ekipler, önlem amacıyla doğal gaz, elektrik ve su vanalarını kapattı. Yan binada oturan Sinan Doğan adlı bir vatandaş, "Otururken aşağıdan gürültüler geldi. Binanın alt katında, kirişlerde ve duvarlarda çatlama olduğunu söylediler. Bağırış çağırış oldu, sonrasında ekipler gelip şeritler çektiler. O sırada binayı boşalttılar" diye konuştu.