Aracın önünü kesip sileceği kırdı! Trafikte akılalmaz görüntüler

Bursa'da trafikte çıkan tartışmada akılalmaz görüntüler kaydedildi. Tafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan bir motosiklet ve otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın hararetlenmesi üzerine motosikletinden inen sürücü, aracın önünü kesip sileceği kırdı. Gaza basan sürücünün uyarısına rağmen bir süre otomobilin önünde direnen şahıs, bu kez de cama yumruk attı. O anlar kameraya yansırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.