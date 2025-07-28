Ayna kontrolü yapmadı kazaya neden oldu! Olay anı kameralara yansıdı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı olan Elâzığ Caddesi’nde trafik kazası meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yol kenarında duran otomobilin ayna kontrollerini yapmadan yola çıktığı için aynı yönden gelen ticari taksi ile çarpıştı. Kaza sonucunda ticari taksi yan yattı. Çevredekiler tarafından sürücünün çıkarılması da güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.