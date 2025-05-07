Bahar Aksu'nun son anlarından yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Şişli’de eski eşi tarafından öldürülen 34 yaşındaki Bahar Aksu’nun , canice saldırıdan önce kaçırılmak istendiği anlara ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kadının zorla bir araca bindirilmeye çalışıldığı ve yardım çığlıklarıyla direndiği anlar yer alıyor.

5 Mayıs’ta Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi’nde meydana gelen olayda, aşçı yardımcısı olarak çalıştığı otele gitmek üzere yola çıkan Bahar Aksu, eski eşi Rüstem E. (37) ve beraberindeki üç kişi tarafından durdurulmuştu. Zorla araca bindirilmek istenen Aksu, çığlık atarak yardım istedi. Direnerek kurtulmaya çalışan genç kadın, Rüstem E. tarafından silahla vurularak olay yerinde yaşamını yitirmişti.