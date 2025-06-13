Balıkçıların ağına ender rastlanan köpekbalığı sürüsü takıldı

Mersin'in Silifke ilçesi açıklarında trol avı yapan balıkçıların ağına, nesli tükenme tehlikesi altındaki 8 künt burunlu altı solungaçlı boz camgöz köpekbalığı takıldı. Balıkçılar şaşkınlıkla o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, köpekbalıklarını tekrar denize bıraktı. Uzmanlar, derin sularda yaşayan bu türün insana saldırmadığını ve koruma altında olduğunu belirtti. Önceki gece ise Taşucu'nda amatör bir balıkçının oltasına 2 kum köpekbalığı takılmış, onlar da denize salınmıştı.