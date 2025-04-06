Başakşehir’de korkutan otobüs kazası: İETT otobüsü kontrolden çıktı

İstanbul Başakşehir’de kontrolden çıkan İETT otobüsünün duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. İkitelli OSB Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi’nde 78C hat numaralı İETT otobüsünün sürücüsü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.