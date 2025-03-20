Bayram öncesi yaşlıların yüzünü güldürler! Köy köy gezip ücretsiz tıraş ettiler

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Hamide Köyü’nde bayram öncesi 4 kuaför geleneksel yardımlaşmayı farklı boyuta taşıdı. Yaşlıların yüzünü güldüren etkinlikte kuaförler 65 yaş üstü vatandaşların evlerine giderek kişisel bakımlarını yaptı. Kuaförler yaşlıların bayram öncesi saç ve sakal tıraşlarını yaptı. Dayanışma ve paylaşma amacıyla hayata geçirilen projeyle hem köy halkı hem de destek veren kuaförler için unutulmaz bir anı oldu.

"KÖYLERDEKİ DEDELERİMİZİN TIRAŞLARINI ÜCRETSİZ YAPIYORUZ"

Arkadaşları ile gönüllü olarak bu projeyi başlattıklarını söyleyen Serdal Deniz, "Şehirden uzakta ihtiyaç sahibi olup ta şehre gelemeyen 65 yaş üstü vatandaşlarımıza da ücretsiz kuaför hizmetinde bulunduk. Biz bu kuaför hizmetini kuaför arkadaşlarımızla görüştük. Onlar da bu hayırda bizlere destek olmak istediklerini söylediler. Tek tek her hafta bir köyü gezerek 60 ve 65 yaş üstü yaşlı dede ve amcalarımızın tıraşlarını ücretsiz sağlamış olduk. Onlardan aldığımız hayır duaları sayesinde onlar mutlu biz mutlu olduk. Bu hayra yardım eden kuaför ve muhtarlarımız mutlu oldu oldu" dedi.

Arkadaşlarıyla köylere giderek yaşlıların kişisel bakımlarını yaptıklarını söyleyen kuaför Birol Alpagıt ise bayramda onları mutlu etmek için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.