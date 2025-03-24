Berberde korku dolu anlar! Zincirini koparan köpek müşteriyi ısırdı

Kocaeli'de bir berberde zincirini koparan köpek korku dolu anlara neden oldu. Tıraş olmak için kuaföre gelen müşteri, yanında köpeğini de getirdi. Müşteri tıraş olurken bağladığı köpeği bir anda zincirden kurtularak alt kata indi. Köpeğin o sırada tıraş olan başka bir müşteriye doğru yönelmesiyle berber masanın üzerine çıkmaya çalıştı. Korku dolu anların yaşandığı olayda köpek, müşteriyi bacağından ısırdı. Sesleri duyan sahibi, köpeği tutması ile olay son buldu. Isırılan müşterinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.