Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 25 metre

İstanbul ile Ankara arasında köprü görevi gören D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve hafif yağmur yağışı etkili oluyor. Hafta boyunca etkili olan sıcak hava etkisini yitirdi. Sıcaklıkların 10 derece birden düştüğü kentin yüksek kesimlerinde sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Yoğun sis sebebiyle sürücüler Bolu Dağı geçişinde dikkatli ilerlemek zorunda kaldı. Karayolları ve trafik ekipleri, olumsuz hava şartlarına karşı sürücüleri hızlarını düşürmeleri ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.