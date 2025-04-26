Böylesi görülmedi! Kıyafet giyerken göz kapağı fermuarda kaldı!

Şanlıurfa’da yaşanan ilginç bir olay hem ailesini hem sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Evinde elbisesini değiştirmeye çalışan 15 yaşındaki Yasemin S., göz kapağını fermuarın arasına sıkıştırdı. Durumu fark eden ailesi, genç kızı hemen Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Hastanede yapılan ilk müdahalede fermuarın çıkarılamaması üzerine doktorlar, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, dikkatli bir çalışma sonucu göz kapağını sıkıştığı fermuardan zarar vermeden kurtardı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın nasıl gerçekleştiği ise hem sağlık görevlilerinin hem çevredekilerin şaşkınlığına neden oldu.