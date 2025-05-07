Çaldığı araçla yolda kalınca yakayı ele verdi! İşte o anlar

Bursa'da yolda kalan araca yardım etmek isteyen 21 yaşındaki şüpheli L.İ, 'vurdurma' yöntemi ile aracı çalıştırıp gaza basarak kayıplara karıştı. Aracı çalınan vatandaş ise bir süre çalınan otomobilinin ardından koşturup yetişemeyeceğini anlayınca durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaşanan olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgede bulunan çok sayıda güvenlik kamerası mercek altına alındı. Çaldığı araç ile bir süre gezen L.İ., merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Ali Ferruh Yücel Caddesi'ne geldiği sırada çaldığı araç yine bozuldu. Çevredekilerden yardım isteyen L.İ., bu sırada aracı takip eden polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. L.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.