Çifte deprem berber kamerasında! Tıraşa iki kere ara verdiler

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir berberde saç tıraşı sırasında art arda meydana gelen depremler, panik dolu anlara sahne oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, berber Talha İrtegün ve müşterisi, ilk olarak 4,4 büyüklüğündeki depremle sarsıntıya yakalanarak dışarı kaçtı. Kısa bir süre sonra yeniden dükkâna girip tıraşa devam eden ikili, bu kez 3 dakika arayla yaşanan 4,2 büyüklüğündeki ikinci depreme yakalandı. Depremle birlikte tekrar dışarı fırlayan berber ve müşterisi, bu kez uzun süre geri dönmedi.

O anları anlatan Talha İrtegün, “İki kez büyük panik yaşadık, tıraşı ancak 15 dakika dışarıda bekledikten sonra tamamlayabildik” dedi.