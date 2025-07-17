Dinlenirken şoke oldu! Fareyi yutmaya çalışan yılanla göz göze geldi

Antalya’da havalimanına turist transferi yapan bir firmaya ait servis sürücülüğü yapan Mustafa Çiftçi, havalimanında yapacağı transfere yaklaşık 1 saat olması nedeniyle aracını yol kenarına çekti. Sıcak havanın etkisiyle bir ağaç gölgesinde dinlenmek isteyen Çiftçi gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Bir süre sonra ağacın üst kısmından tuhaf sesler geldiğini duyan Çiftçi bir yılanla göz göze geldi. Mehmet Çiftçi hemen oturduğu yerden kalkarak çevredeki diğer vatandaşları uyardı. Ardından o anları cep telefonu ile kaydeden ve sosyal medyada paylaşan Çiftçi, "Dün havalimanına giriş yapıyordum. Transfer saatine daha olduğu için ağaçların gölgesinde serinlemek için aracı yol kenarına park ettim. Ağacın altına sandalyemi kurdum, otururken bir ses geldiğini fark ettim. Başımı kaldırdığımda bir baktım yılan var. Ağzında fare mi yoksa kertenkele mi bir şey vardı. O nu yemeye çalışıyordu" dedi.

"ARKADAŞLAR TEDİRGİN OLDU"

Yılanı fark edince çevredeki diğer vatandaşları uyardığını ve itfaiye haber verdiğini söyleyen Çiftçi, "Onu fark edince etraftaki arkadaşları da uyardım. Saldırmasın diye, ardından itfaiyeyi aradım. Gelip gereken müdahaleyi yapacaklarını söylediler. Yılanı görünce küçük bir tiksinme oldu. Bu tarz şeylere alışkınız ama yanımdaki arkadaşlar tedirgin oldular biraz. Hem ormanlık alan olduğundan, hem de havaların sıcaklığından bu tarz şeylerle sık sık karşılaşabiliriz. Burada bekleyen arkadaşlar dikkatli olsunlar" ifadelerini kullandı.

