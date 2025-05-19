Diyarbakır’da düğün geleneği değişti: Pastanın yerini aldı!

Diyarbakır’da dünyaevine giren Furkan Altunhan ve Sude Bucak çifti, düğünlerinde klasik pasta geleneğine farklı bir dokunuş yaptı. Genç çift, nikahın ardından davetlilere 21 katlı burma kadayıf ikram ederek dikkat çekti.

Merkez Bağlar ilçesindeki düğün salonunda düzenlenen törene Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, OSB Başkanı Mustafa Fidan ve çok sayıda iş insanı katıldı. Nikâh şahitliğini üstlenen protokol üyeleri, çifte iyi dileklerde bulunarak alkışlarla destek verdi.

Törenin en ilgi çeken anı ise düğün pastası yerine tercih edilen 21 katlı, cevizle süslenmiş Diyarbakır’a özgü tescilli burma kadayıf oldu. Üzerine şerbet döküp kesen çift, tatlıyı birbirlerine ikram ederek salondan büyük alkış aldı. Geleneksel tatlının düğünlerde pasta alternatifi olarak sunulması, davetliler tarafından da beğeniyle karşılandı.