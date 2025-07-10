Döner bıçaklı vahşet! 16 yaşındaki genç arkadaşları tarafından öldürüldü

İstanbul Küçükçekmece Yeni Mahalle'de 6 Temmuz gecesi yaşanan olayda, 16 yaşındaki Yusuf Demirci motosiklet tamiri konusunda tartıştığı arkadaşlarının saldırısına uğramıştı. Üç arkadaşının saldırısında döner bıçağı ile yaralanan Yusuf Demirci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, saldırgan 3 kişiyi gözaltına aldı. Dehşete düşüren olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganlar Yusuf Demirci'ye vurmaya başlayarak yere düşürüyor. Bu sırada saldırganlardan biri elindeki döner bıçağı ile 16 yaşındaki gence defalarca vurup kaçıyor.