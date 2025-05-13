Drift atarken arkadaşını öldürüyordu! Camdan düşüp yere kapaklandığı an kamerada

İstanbul Arnavutköy'de geçtiğimiz gün yaşanan olayda; hafif ticari araç ile yol üzerinde drift atarak kendilerince eğlenen gençler, büyük bir facianın eşiğinden döndü. Şoförün manevra yaptığı sırada camdan sarkan bir genç, tutunamayıp yere kapaklandı. Gencin yere düşme anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin drift anında yere düştüğü ve arkadaşlarının panikle başına koşuşturduğu, sonrasında yere düşen kişinin de araca bindirilerek olay yerinden hızla uzaklaşıldığı görüldü.