Düğünde kuzenini vurmuştu! Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Saraybosna Mahallesi'nde meydana gelen olayda, düğünde havaya ateş açarken kuzenini vurarak ölümüne neden olan ve tutuklu yargılanan M.İ. ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanığın düğünde hava ateş açarak kuzenini vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Duruşmada savunma yapan M.İ., "Sedat benim kardeşim gibiydi, onunla aynı evde büyüdük. Akrabalarımızın düğünündeydik. Havaya doğru silahımı kaldırdım, sonra tutukluluk yaptı. Bel hizasına indirdim, bir anda ateş aldı. Nasıl olduğunu anlamadım. O benim kardeşimdi. Bu olaydan dolayı çok pişmanım" dedi.