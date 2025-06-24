Düğünde ortalık savaş alanına döndü! Havaya saçılan paraları çocuklar kapışınca olanlar oldu

İstanbul Esenyurt’ta bir düğünde aileler birbirine girdi. Havaya atılan paraları küçük çocuklar alarak kaçınca misafirlerle bazı aile üyeleri arasında tartışma çıktı. Düğüne katılan diğer misafirlerin de olaya dahil olmasıyla büyüyen tartışma sokağa taşarak kavgaya döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, taraflar güçlükle sakinleştirildi. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.