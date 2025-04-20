Düştü, çırpındı, battı derken... El ele zincirle hayata döndüler

Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki tarihi Malabadi Köprüsü’nde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Serinlemek için suya eğilen bir kişi dengesini kaybederek suya düştü, yüzme bilmediği için akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Onu fark eden bir başka kişi tereddüt etmeden suya atladı.

Ancak her iki kişi de kısa sürede suyla mücadele etmeye başlayınca, çevredeki vatandaşlar zaman kaybetmeden harekete geçti. El ele tutuşarak zincir oluşturan kalabalık, büyük bir çabayla iki kişiyi de kıyıya çekerek boğulmaktan kurtardı.

Olay sonrası herhangi bir sağlık sorunu yaşanmadığı öğrenilirken, vatandaşların örnek dayanışması takdir topladı.