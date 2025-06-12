Ekip arkadaşının sorusuna sinirlendi, yumruğu indirdi

Samsun'un Atakum ilçesinde bir zincir markette meydana gelen olayda; iş yerinde iki gün önce çalışmaya başlayan G.Ç. ile o gün mağaza sorumlusu olan E.Ş. arasında gün boyu gerginlik yaşandı. Gerginlik akşam saatlerinde ise fiziksel saldırıya dönüştü. Olayla ilgili konuşan E.Ş., “Yeni başlayan çalışanla sabah saatlerinden itibaren tartışmalar yaşadık. Uyarılarımı dinlemiyor, hakaret ediyordu. Kapanış saati yaklaştığında müşteriler içeri girmesin diye kapıyı kilitlemesini söyledim. Ancak müşteri girince neden kilitlemediğini sordum. Bunun üzerine üzerime yürüyerek hakaret etti, bilek kısmıma sertçe vurdu. Ardından marketin çıkış kapısının kolunu kırdı" ifadelerini kullandı.