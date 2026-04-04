Elinde keserle mahallede korku saçtı! Polisin keserli adamla zorlu imtihanı

Aksaray'da Hacılar Harmanı Mahallesi'nde büyük paniğe neden olan bir olay yaşandı. Arkadaşıyla bir konu yüzünden telefonla tartışan ve ismi açıklanmayan adam eline geçirdiği keser ile arkadaşının evinin önüne gitti. Keserli adam mahalle sakinlerine de rahatsızlık verirken polis ekipleri olaya müdahale etti. Saatlerce uğraşan polis ekipleri şahsın keseri vermemesi üzerine bir anlık dalgınlığından faydalanarak keseri adamın elinden hızla çekerek aldı. Uzun uğraşlar sonucu şahıs, polis aracına bindirildikten sonra yakınlarına teslim edildi. Öte yandan olay anı anbean kameralara yansıdı.

