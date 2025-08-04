Eminönü’nde husumetliler arasında silahlı kavga kamerada: 1 yaralı

İstanbul Fatih Eminönü’nde akşam saatlerinde Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, caddede A.B. isimli şahıs elindeki silahla S.Ç. adındaki husumetlisine ateş etti. Silahlı saldırgan kovalama sırasında birden fazla kez ateş ederken mermilerden biri yoldan geçen H.A. isimli yaşlı adama ve S.Ç.’ye ait olduğu öğrenilen park halindeki otomobile isabet etti. Silahlı A.B. olayı gören polis ekiplerinin müdahalesi ile yakalanarak gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken bacağından yaralanan adam ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili taraflar karakola götürülürken olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Yaşanan kovalamaca ve saldırganın yakalanma anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.