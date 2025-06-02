Erzurum'da iki çılgın kedi, sahibiyle dolaşan köpeğe saldırdı

Erzurum'un Yakutiye İlçesi Sanayi semtinde köpeğini gezdirmeye çıkaran vatandaşın yaşadığı ilginç anlar işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Bir anda önünden geçtiği dükkândan fırlayan iki kedi çılgın bir şekilde köpeğe saldırmaya başladı. Adam hem kendini hem de minik köpeğini çılgın kedilerden saklamaya çalışsa da zorlandı. Bu arada kedilerin sahibi olan esnafta araya girerek çılgın kedileri sakinleştirmeye çalıştı. Köpekten hıncını alamayan kediler, bu kez de birbirlerine saldırmaya başladı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.