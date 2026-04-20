Esenyurt’ta korku dolu dakikalar: Çatıda çıkan yangın bitişik binalara sıçradı

İstanbul Esenyurt’ta bir binanın çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Henüz bilinmeyen bir nedenle bir binanın çatı katında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki binaların çatılarına da sıçradı. Gökyüzünü kaplayan yoğun duman kapladı. Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

