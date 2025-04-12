Faciayı 13 yaşındaki çocuk önledi! Tüp yüklü kamyoneti böyle idare etti

10 Nisan 2025 günü öğle saatlerinde Muş'ta İstasyon Caddesi üzerindeki bir sokakta park halindeki tüp yüklü kamyonet, hareket etmeye başladı. Sokakta yürüyen 13 yaşındaki Yusuf, kamyonetin hareket ettiğini fark eder etmez aracın yanına koştu.

Büyük bir soğukkanlılıkla kamyonetin kapısını açan Yusuf, el frenini çekerek aracı durdurdu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, Yusuf’un cesaretini ve hızlı müdahalesini takdirle karşıladı. Bir faciayı önleyen küçük kahraman, mahalle sakinlerinin de takdirini topladı.